Gli amici esultano "Sei una roccia"

Riccardo Bronzi negli ambienti della tifoseria anconetana è considerato un’icona: lui e il fratello sono da sempre vicini alla squadra biancorossa e l’hanno seguita in ogni categoria, dalla serie A al dilettantismo. Ieri, dopo che si era diffusa la notizia della scomparsa in mare, in molti sui social avevo iniziato a preoccuparsi. In pochi credevano nel buon esito delle indagini. E invece la sorte ha sorriso a Riccardo che è riuscito a sopravvivere: "Sei una roccia" scrivono gli amici. Bronzi tra le tante gag divenne famoso per il lancio di una verdesca l’anno in cui l’Ancona conquistò la prima storica promozione in serie A