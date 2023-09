Gli "angeli" del Salesi. Che festa per i terapisti

Grande successo ad Ancona per l’evento benefico dedicato agli angeli, i terapisti della fondazione Ospedale Salesi Onlus che regalano sorrisi e momenti di sollievo ai piccoli ricoverati, che combattono la loro battaglia contro la malattia. Obiettivo dell’iniziativa ‘Polvere di angeli’, che si è svolta due giorni fa, nella suggestiva cornice di Domus Stella Maris, è sostenere le attività della fondazione Salesi, facendole conoscere attraverso il racconto degli operatori. All’evento, organizzato da Quarta Dimensione, sono intervenuti – tra gli altri – il prefetto di Ancona Darco Pellos, il preside della facoltà di medicina e chirurgia dell’Univpm, Mauro Silvestrini, il deputato Stefano Maria Benvenuti Gostoli e il presidente del consiglio comunale di Ancona, Simone Pizzi. "Le attività della fondazione – ha detto la presidente, Cinzia Cocco – vogliono essere di supporto e affiancamento all’azienda ospedaliero universitaria delle Marche, con attività ludiche e ricreative dedicate ai bambini e di solidarietà rivolte alle famiglie, ma anche con progetti di ricerca che vogliamo potenziare".

Il prefetto dorico, in un passaggio del suo intervento, si è detto "contento della presenza di istituzioni come la fondazione, che completa il quadro di eccellenza che la sanità marchigiana esprime dando servizi aggiuntivi come l’assistenza alle famiglie, ai minori e ai ragazzi che si trovano in difficoltà". Sul palco, pure le testimonianze dei terapisti della fondazione che hanno illustrato alcune delle numerose attività svolte per i bambini, come la pet therapy, la musico (e la gioco) terapia, la robot therapy e la clownterapia.

Tra i momenti più emozionanti, sicuramente il tenero concerto di un gruppo di bimbi, che sul palco ha intonato il brano `Supereroi` (di Mr Rain), preparato dagli operatori della fondazione, guidati dal musicoterapeuta. A condurre la serata è stato il giornalista e conduttore televisivo Maurizio Socci, semp

re vicino alla fondazione.

Nicolò Moricci