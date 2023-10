Gli angeli del soccorso. I migliori volontari della Croce Rossa?. Sono gli anconetani

Che Ancona fosse una città iridata è ormai noto a tutti: la grande estate di Gianmarco Tamberi e Tommaso Marini ha riempito di orgoglio e medaglie gli anconetani. Ora, un altro titolo - sempre di oro parliamo - è entrato nel medagliere dorico. Ma non si tratta di sport, bensì di salute e soccorso. I giovanissimi volontari della Croce Rossa di Ancona hanno infatti vinto il Meeting interregionale Marche-Umbria dei Giovani della Croce Rossa Italiana, andato in scena in questa prima domenica di ottobre a Senigallia. L’evento – che ha radunato duecento volontari under 30 delle due regioni – ha consacrato campioni delle Marche gli operatori di Ancona, che accederanno ora alle finali di novembre in Emilia-Romagna.

Una competizione dedicata alle nuove generazioni di volontari Cri, che si sono sfidate a suon di prove sociali e sanitarie. Le squadre hanno affrontato scenari di cambiamento climatico e cooperazione internazionale, gare di primo soccorso ed emergenza. Una giuria specializzata ha assegnato un punteggio ad ogni prova, valutando abilità singole e di squadra, organizzazione del lavoro e prontezza. Così i ‘Dorici Euforici’ – questo il nome della squadra di Ancona – hanno conquistato il titolo regionale.

"Nel team eravamo in cinque volontari, tra i 20 e i 26 anni – spiega Diego Mela, consigliere 26enne dei Giovani Cri di Ancona – Abbiamo affrontato tredici prove e sfidato quindici squadre di volontari della nostra età. Il tempo era prezioso, avevamo i minuti contati per eseguire le prove". Il leader del team non trattiene l’emozione per il risultato inaspettato: "Mai avrei immaginato di vincere con i miei ragazzi. Non abbiamo vinto solo per le Marche, ma anche nelle prove contro l’Umbria. Tornare a casa con la coppa del Meeting è un grande risultato e ora ci alleneremo per le fasi finali".

Un grande risultato, ma anche un meritato riconoscimento, per i giovani del comitato di Ancona che si ritrovano nella sede di via del Commercio una volta finito il turno di lavoro o le lezioni a scuola. "Come giovani della Croce Rossa ci dedichiamo alle attività sociali di sensibilizzazione e prevenzione, ma anche ai trasporti sanitari e alle emergenze del 118. Ognuno è libero di scegliere se salire in ambulanza – spiega – e molti di noi lo hanno scelto. Durante la pandemia accompagnavamo i malati di Covid in ospedale. Non è stato facile trasportare pazienti con la tuta e due mascherine".

Diego è volontario dal 2017 quando ha fatto il corso di accesso all’età di 19 anni: "Ho sempre desiderato fare il soccorritore e oggi, con grande soddisfazione, vedo sempre più giovani dedicarsi a questa attività. Il nostro gruppo conta oggi trenta giovani volontari attivi". Giovani volontari che si sono laureati soccorritori più bravi delle Marche.

Andrea Alfieri Padiglioni