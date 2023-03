Gli "angeli" non esistono più "Siamo solo carne da macello"

"Ormai siamo abituati a fatti del genere che continuano a ripetersi nel silenzio totale delle istituzioni. Non ci si deve meravigliare per quanto accaduto stanotte (ieri notte, ndr.), siamo in prima linea, carne da macello, destinati a sparire". Fare il medico in pronto soccorso non può essere più considerato un obiettivo dalle nuove leve che infatti rendono vani bandi per entrare di ruolo, soprattutto all’ospedale di Torrette. Senza incentivi e senza attenzione nei confronti del reparto più importante dell’ospedale, il ps rischia di vedersi limitato nelle prestazioni a gioco lungo. L’ultimo episodio di intolleranza nei confronti del personale non ha particolarmente scioccato i sanitari del ps di Torrette, non solo i medici: "I tempi in cui eravamo gli angeli del soccorso durante la pandemia sono un pallidissimo ricordo _ spiega uno dei tanti infermieri in servizio _. Lavoriamo duro e rischiamo la nostra incolumità per una paga che al netto del lavoro svolto è da fame. Se la politica non capisce questo credo che per questo reparto non ci sarà un futuro". Musi lunghi e poca voglia di parlare tra gli operatori di Torrette. Il turno di notte è stato durissimo e chi ne ha preso il posto ovviamente sa già tutto: "Aver messo la vetrata di protezione al triage è stato utile, prima eravamo completamente in balìa di chi arriva in ps in stato alterato e le assicuro che capita spesso. Qualche notte fa è arrivata una donna il cui compagno, un soggetto molto noto in città, l’aveva picchiata e poi appesa per una caviglia al cancello di casa. La polizia stava valutando se portare su anche lui. Abbiamo iniziato a sudare freddo, se fosse accaduto sarebbe stata una nottata di paura. Non possiamo ogni volta doverci preoccupare per qualcosa. Noi le persone le curiamo, non le dobbiamo arginare o fermare". I medici di ultima generazione stanno sostituendo i più anziani sempre con maggiore fatica, ma quando quest’ultimi se ne saranno andati il ps avrà i suoi problemi: "L’azienda, vecchio e nuovo corso, non ha capito cosa significa fare il medico di pronto soccorso, una figura che sta via via scomparendo. Si assiste alla disgregazione della sanità e soprattutto dell’emergenza _ racconta un medico di Torrette _, con il lavoro sempre di più esposto alla mercificazione. Noi, medici e infermieri, siamo l’interfaccia della società, ma i vertici della sanità questo non lo vogliono capire e continuano a essere indifferenti su quanto accade qui. Quando se ne accorgeranno sarà troppo tardi".