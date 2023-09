Gli animalisti contro la presenza del circo: coperti i manifesti pubblicitari in città

"Al circo l’unico animale che si diverte sei tu" è la scritta che campeggia firmata "No logo" sulla foto di una tigre in gabbia attaccata su quasi ogni manifesto del circo arrivato a Padiglione di Osimo. L’Imperial royal circus è arrivato in città con attrazioni esotiche, dalla giraffa ai giganti della savana, cento esemplari, e resterà fino a domenica. Sono anche gli animalisti a essere tornati a dire no al circo con animali, con forza. Il dibattito sta generando decine di commenti anche online sui maggiori gruppi di discussione e in queste ore è sfociato nell’affissione di manifesti. A Osimo in particolare la tematica è molto sentita: anni fa gli animalisti sono arrivati addirittura in Consiglio comunale, armati di cartelli con immagini di animali e la scritta "Nato libero. Prigioniero a vita in un circo", a sostenere una mozione per approvare il regolamento che normi l’attendamento. Già da venerdì scorso, quando il circo si è fermato in via di Jesi, in tanti, grandi e bambini, hanno preso parte alle serate spettacolo.