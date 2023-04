Gli anziani a scuola di tecnologia e di uso degli smartphone

Due giornate di formazione per aiutare gli anziani ad accorciare le distanze con le tecnologie. A Jesi il 29 marzo e ad Ascoli Piceno il 30 marzo ha fatto tappa l’iniziativa “A scuola di smartphone” organizzata dall’ADOC Marche in collaborazione con la UIL Pensionati Marche nell’ambito del progetto “Generazioni Sostenibili”, promosso dall’ADA Nazionale.

Ad introdurre gli incontri, la responsabile regionale di Adoc Marche Alessia Ciaffi, che ha evidenziato la necessità colta dall’iniziativa di ridurre il divario digitale degli anziani attraverso percorsi di solidarietà digitale. "Riteniamo importante informare gli anziani – ha detto – anche per aiutarli ad evitare di incappare in truffe ed esperienze spiacevoli che possono capitare quando utilizziamo gli strumenti digitali".

"Vogliamo aiutare i nostri anziani a superare le difficoltà che spesso affrontano nell’utilizzo del cellulare o delle altre tecnologie e degli strumenti informatici – ha precisato Marina Marozzi, Segretaria generale UIL Pensionati Marche – a cui oggi nessuno può ormai sottrarsi. Pensiamo, ad esempio, allo Spid, l’identità digitale utilizzabile proprio tramite lo smartphone".

A sottolineare le finalità del progetto, il presidente dell’ADA Marche Graziano Fioretti che ha anche sottolineato l’importanza della scelta del 5 per mille: "Queste iniziative – ha sottolineato – possono essere realizzate anche grazie alle risorse provenienti dalla scelta che i cittadini fanno al momento della dichiarazione dei redditi, sapendo che non scegliere non significa non versare e che, quindi, affidare il proprio contributo del 5 per mille ad un’associazione vicina come l’ADA consente di sapere direttamente come verrà impiegato".

A presiedere i due incontri, rispettivamente i presidenti dell’ADA di Jesi e di Ascoli Piceno, Ugo Grilli e Paola Luzi.

Gli incontri sono stati tenuti dall’esperto informatico Paolo Peli, che ha spiegato in maniera anche molto pratica, argomenti come l’utilizzo di whatsapp, E-mail, App, Spid, per poi rispondere alle domande dei presenti offrendo esempi e suggerimenti.