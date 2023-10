Gli anziani di Jesi nella "casa" di via Saffi

"Il Comune di Fabriano, in una logica di collaborazione solidaristica, ha messo a disposizione per la durata dell’emergenza in atto la casa di riposo di via Saffi". A renderlo noto i sindaci di Jesi e Fabriano Lorenzo Fiordelmondo e Daniela Ghergo nell’ufficializzare la soluzione individuata grazie all’Asp9 per affrontare il nodo legionella al collegio Pergolesi di Jesi dove purtroppo un anziano, infettatosi, è deceduto. Ieri il trasloco degli ospiti non autosufficienti molti dei quali in ambulanza da Jesi alla città della carta dove però gli anziani non potranno restare a lungo. Nella struttura di via Saffi infatti la giunta Ghergo aveva deciso di stoppare i nuovi ingressi e dismetterla sia per difficoltà di bilancio che per la necessità di effettuare lavori di adeguamento alla struttura. Lì al momento il personale del collegio gestito dalla casa religiosa San Vincenzo de’ Paoli sta sistemando una quarantina di ospiti, mentre gli altri, autosufficienti hanno trovato sistemazione all’hotel Le Muse, sempre a Fabriano, della stessa proprietà del collegio jesino.