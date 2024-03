Gli anziani nel mirino. Truffe record in tre giorni

Pendolari della truffa colpivano in tutto il Centro Italia. Sono bastati due giorni di indagini per individuare e denunciare due napoletani, che, a bordo di un’auto a noleggio, viaggiavano tra Marche, Emilia Romagna, Veneto e Toscana per truffare gli anziani. Tanti anziani, in appena tre giorni. Il colpo che ha fatto scattare le indagini è stato compiuto ad Ancona. L’allarme lo ha lanciato una nonnina 80enne a cui lo scorso 12 marzo sono stati estorti 6200 euro. Al telefono i truffatori si fingevano carabinieri, poi si presentavano a casa e si facevano consegnare il denaro. La scusa era pressoché sempre uguale: "Siamo carabinieri, suo nipote ha avuto un incidente, servono soldi per liberarlo".

Un raggiro consumato in mezzora: la donna ha riagganciato provando a chiamare i carabinieri, quelli veri. Ma i truffatori erano rimasti in linea e hanno risposto sempre loro: "Sì signora, è tutto vero. Ora passiamo a casa sua". La vicina, alla vista di uno sconosciuto, si è insospettita: "Chi è lei, cosa vuole?", avrebbe urlato dal balcone. E il malvivente: "Aspetto una signora". La vittima ha consegnato 6200 euro in una busta di carta (di quelle del pane) tranquillizzando l’inquilina affacciata: "Lui è qui per me, sta’ tranquilla".

Il finto carabiniere si è allontanato e solo dopo l’anziana ha capito che era una truffa. Ci ha messo poco la polizia ad acciuffarli: gli inquirenti sono risaliti all’auto a bordo della quale si era allontanata la coppia. Così, seguendo gli spostamenti, la Squadra Mobile di Ancona, è risalita al luogo in cui pernottavano i napoletani: un hotel di Bologna. Era questa la base per colpire sia in Emilia (il 12, 13 e 14 marzo), sia a Pisa (il 13) sia a Padova, Verona e Vicenza (il 14). Dopo esser rientrati in albergo, i due si sono divisi: uno ha preso l’auto (a noleggio) e si è diretto a Napoli, non prima di essere fermato dalla polizia L’uomo, però, era pulito. Il complice, invece, ha preso un taxi fino in stazione e ha percorso in treno la tratta Bologna-Napoli. Ad incastrarlo, le immagini della videosorveglianza delle ferrovie e il riconoscimento della vittima: la poliziadi Napoli l’ha aspettato sui binari. Con sé, aveva un ricco bottino: 6200 euro del raggiro di Ancona più altri 25mila euro in monili d’oro. Tutto sequestrato. iEntrambi denunciati ma liberi: era trascorsa la flagranza del reato.