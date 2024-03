Gli appalti delle pulizie. Ospedale, le lavoratrici:: "Turni massacranti e il servizio ne risente"

Carichi di lavoro insostenibili e livello qualitativo del servizio non più garantito al top: sit-in delle lavoratrici addette alle pulizie dell’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e delle organizzazioni sindacali ieri mattina davanti all’ingresso di Torrette. Uno stato di agitazione che interessa circa 200 dipendenti (in larghissima maggioranza donne) decise ad alzare la voce visto il depauperamento del servizio: "La riduzione dell’appalto sta comportando carichi lavoro insostenibili a fronte di una minor qualità del servizio _ attaccano Raffaella Angalone Filcams-Cgil, Ilaria Corinaldesi Uil Trasporti e Marco Paialunga Fisascat-Cisl, presenti ieri al sit-in durante il rumoroso sit-in, concesso dall’azienda ospedaliera davanti a quello principale e non nel secondario _. Le pulizie rappresentano il primo presidio sanitario contro alle infezioni ospedaliere, ridurre il servizio significa mettere in difficoltà la salute dei pazienti. Il presidio odierno serve a dare maggior visibilità rispetto al lavoro che stanno svolgendo le dipendenti. Le richieste accorate per avere un incontro coi vertici aziendali a oggi son andate deserte. Chiediamo un confronto per migliori condizioni di lavoro e il mantenimento dei livelli occupazionali. Sciopero? In caso di mancate risposte arriveremo sicuramente anche a quello".

Fino a qui i leader sindacali, poi ci sono loro, le donne, le lavoratrici che svolgono un ruolo fondamentale all’interno dell’ospedale regionale, ruolo che spesso si tende a dimenticare parlando esclusivamente di medici, infermieri e oss. Senza le pulizie, al contrario, qualsiasi ospedale si bloccherebbe subito. A rappresentare il mondo degli appalti delle pulizie dentro i due presidi ospedalieri dell’azienda, Torrette e Salesi, c’è anche Simonetta Testa, delegata sindacale Fisascat-Cisl, ma soprattutto lavoratrice del settore da 33 anni, prima all’ex Umberto I e poi a Torrette: "Fino al Covid non ci sono stati problemi, per 22 anni siamo state inquadrate all’interno di una ditta che rappresentava quasi la perfezione _ racconta la Testa _, poi l’appalto è scaduto e quella ditta non l’ha più rinnovato. Da allora le cose stanno andando sempre peggio e la pandemia ha reso tutto più difficile. Ora sono operative due ditte e non mancano le difficoltà. Nulla da dire sugli stipendi, pagati regolarmente, il problema sono i turni e i carichi di lavoro, ormai insostenibili. Purtroppo di mezzo ci va la qualità del servizio e questo gli utenti, ossia i pazienti e le loro famiglie, lo notano. Il problema è che noi non possiamo fare i salti mortali se un lavoro che prima si svolgeva in due adesso è fatto con difficoltà da una persona sola. In un periodo delicato, non solo per il post-Covid, ma per il fenomeno drammatico delle infezioni multi-resistenti, la qualità del servizio di pulizia e sanificazione dovrebbe essere al massimo livello di standard, ma così non accade. In 33 anni una situazione simile non è mai accaduta, glielo garantisco per esperienza". L’appalto in corso è stato stipulato nel 2021 e scade nel 2026, a meno di una proroga biennale firmata unilateralmente da ditte e azienda ospedaliera.