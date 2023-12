Gli arredi comunali scaricati nel Parco del Conero ad Ancona

Ancona, 28 dicvembre 2023 – In un video, il Carlino documenta la discarica fatta di fioriere e massi di cemento ritrovati in un'area che fa parte della riserva naturale del Parco del Conero. Erano state rimosse da Corso Garibaldi meno di un mese fa: le fioriere della vergogna gettate tra i campi vicino al Del Conero. Sembra a tutti gli effetti una discarica abusiva quella che abbiamo scoperto la Vigilia di Natale, sulla Cameranense, la statale che collega Ancona a Varano.

Un maxi deposito in cui c’è di tutto: dagli penumatici di camion ai blocchi di cemento usati durante le manifestazioni, senza contare bottiglie di plastica e di vetro ammassate in un canneto. Non sappiamo di chi sia la proprietà di quell’appezzamento di terra dietro il parcheggio dell’ex Palarossini (ora Pala Prometeo), ma ciò che stupisce è che qualcuno (consapevolmente o meno) abbia abbandonato rifiuti a due passi dai campi coltivati, a pochi metri in linea d’aria da alcune abitazioni, dove la gente ha l’orto. E soprattutto nel bel mezzo del Parco del Conero.

Nicolò Moricci