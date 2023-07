Gli Artigiani de "La Via Maestra" in Mostra, Esposizioni, Laboratori ed Eventi in Marche

Gli artigiani de "La Via Maestra" sono i protagonisti di una serie di eventi che fino all’autunno attraverso esposizioni, laboratori e itinerari, accompagnerà il turista alla scoperta delle opere create dai maestri artigiani, ma anche delle eccellenze del territorio e delle tipicità enogastronomiche. A organizzare la rassegna, presentata ieri a Sirolo alla presenza del consigliere regionale Mirko Bilò, del sindaco Filippo Moschella e dell’assessore al Turismo e alla Cultura Barbara Serrani, Confartigianato Imprese Ancona, in collaborazione con la Regione Marche. Un’iniziativa che serve a promuovere il territorio, la storia e le tradizioni attraverso chi, con le sue mani e la sua creatività è testimone di un luogo e ne custodisce e tramanda gli antichi mestieri. L’eccellenza dell’artigianato artistico si metterà in mostra al Mercatino estivo di Sirolo, sulla spiaggia di Senigallia in occasione di XMasters e a Jesi dove sono in programma due eventi tra settembre ed ottobre. A Sirolo in particolare gli artigiani sono presenti negli spazi del parco della Repubblica ogni mercoledì e domenica dalle 17 a mezzanotte fino al 10 settembre. I maestri artigiani espongono le loro creazioni e proporranno laboratori in cui i visitatori, potranno ammirare come nascono pezzi unici frutto della manualità.