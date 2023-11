Gli artigiani della moda hanno aperto le porte per alcuni laboratori

Benvenuti in Atelier: tavoli di sartoria a Fabriano e Genga. L’iniziativa ha aperto le porte al pubblico dei laboratori artigiani della moda in tutta Italia, di cui 8 in provincia di Ancona. Partecipati i laboratori a Fabriano e Genga. In particolare quello di restyling di un capo portato da casa si è svolto allo Stile Lab di Chiara Pellegrini, mentre il workshop "Esperienza tattile nel mondo dei tessuti" si è svolto all’atelier di Alessia Barbarossa.