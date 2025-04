"Gli asfalti qui sono un disastro"

Massimo Pieroni ha il negozio di ottica in via Torresi, il quartiere lo vive ogni giorno: "Il primo problema delle Grazie è sicuramente quello delle condizioni dell’asfalto, la strada in questa zona è un disastro. Poi gli escrementi di cani sui marciapiedi, che non raccoglie nessuno, e poi anche le condizioni dei marciapiedi, che in diversi punti sono davvero messi male. Per il resto inizia a essere un problema anche trovare da parcheggiare l’auto, specialmente in determinati orari si fa fatica a trovare un posto libero. In generale, comunque, è una zona tranquilla. Se fosse un po’ più curato il rione sarebbe senz’altro meglio. La gente si lamenta, specialmente gli anziani, che rischiano di cadere a causa dei marciapiedi".