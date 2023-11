Gli assenti sono tanti. Il recupero di Da Cruz

SALÒ (Brescia)

Nel giorno in cui un Mattia Zennaro in crescente stato di forma ha ribadito, anche a nome dei compagni, la determinazione dei gardesani di continuare a lottare per raggiungere la salvezza, in casa della FeralpiSalò sono rimaste ancora al centro dell’attenzione le condizioni dei giocatori alle prese con problemi fisici. Bacchetti e Carraro continuano le rispettive terapie, stanno lavorando a parte Di Molfetta, Pilati, Tonetto e, finalmente, Da Cruz. Quest’ultimo, in particolare, fermo dall’inizio della stagione, è rientrato a Salò dopo la riabilitazione in Olanda e spera di potersi mettere quanto prima a disposizione di mister Zaffaroni. Si riparte sabato 25 a Como, dove dovrà accompagnare l’esordio di Fabregas come allenatore.

Lu.Ma.