Gli assessori di Milano e Bologna portano le esperienze su spazi urbani e pedonalizzazione

S’è parlato di mobilità del futuro, ieri da Spazio Presente al Museo della Città, in un incontro organizzato dal Partito Democratico che ha visto la candidata sindaca per il centrosinistra Ida Simonella confrontarsi sul tema con l’assessora di Milano Arianna Censi e l’ex assessore di Bologna Andrea Colombo, entrambi esperti di mobilità. S’è discusso di mobilità, ma anche di spazi urbani, di pedonalizzazione di alcune aree e di come confrontarsi con i cittadini per far accettare il cambiamento. "A Bologna nel 2011 cominciammo a sperimentare la pedonalizzazione del cuore del centro storico – ha spiegato Andrea Colombo –, i negozi cominciarono ad aprire anche di domenica, e mostrando la bellezza di poter passeggiare senza rischi di essere investiti e senza rumore riuscimmo a far diventare permanente questa pedonalizzazione. Oggi nessuno si sognerebbe di tornare indietro". "La sfida di Ancona,– ha concluso Ida Simonella –sarà legata a come dovrà cambiare il modello di trasporto. Mezzi pubblici e mobilità dolce".