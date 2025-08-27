Gli Assoluti dal 12 al 27 settembre

Il Circolo Tennis Montecchio, in provincia di Pesaro-Urbino, si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione tennistica regionale. Dal 12 al 27 settembre i campi di via Mazzini faranno da cornice ai Campionati Regionali Assoluti di Tennis, con in palio i titoli di singolare maschile e femminile. Uno degli appuntamenti clou del tennis marchigiano 2025 perché in quei quindici giorni le principali racchette della regione si daranno battaglia per decidere chi saranno i nuovi campioni regionali dell’anno in corso. Quello che varrà pure come terzo Trofeo Reale Mutua promette spettacolo e grande partecipazione, con un montepremi complessivo di 2000 euro che andrà a premiare i finalisti delle due categorie.

L’evento, patrocinato dalla Fitp e dal Coni, rappresenta un’importante vetrina per il movimento tennistico marchigiano e un’occasione per vedere all’opera i migliori giocatori della regione. "Ringraziamo il Circolo Tennis Montecchio per la disponibilità nell’organizzare questo importante appuntamento - sottolinea Andrea Bolognesi, presidente della Fitp Comitato Regione Marche - È un torneo che coinvolge tutta la nostra regione e che permette ai nostri atleti di confrontarsi ai massimi livelli. Auguro a tutti i partecipanti buona fortuna e come si dice in questi casi, che vinca il migliore".

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di racchetta delle Marche che si daranno appuntamento nel pesarese per tifare atleti provenienti da tutte le cinque province della regione.