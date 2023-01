"Gli aumenti non ci fermano"

Non mollano i commercianti che, nonostante il caro bollette e l’aumento spropositato dei prezzi, continuano a lavorare senza sosta, cercando di soddisfare la clientela e sostenendo le spese. E al Mercato delle Erbe si cerca di respirare ottimismo. "Gli aumenti ci sono, ma noi resistiamo – dice Daniele Lleshaj, a capo di un ortofrutta –. La nostra è una vendita al dettaglio, abbiamo clienti affezionati che comprano allo stesso prezzo di sempre. Non abbiamo aumentato le tariffe, e per il momento riusciamo a restare dentro le spese. Di sicuro, però, alcune persone sono spaventate dalle notizie e si preoccupano quando fanno la spesa".