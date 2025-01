Gli avvistamenti dei lupi in città tema di un incontro del Wwf

È in arrivo domani, alle 18, a Palazzo dei Convegni di Jesi, l’appuntamento per "conoscere e convivere con il lupo", a cura del Wwf e del Comune. Un incontro che vuol essere la risposta ai timori dei cittadini, dopo i vari avvistamenti dell’animale selvatico che sta vagabondando nel triangolo giardini pubblici, area palasport, vie Coppi-XX Luglio e dalla zona ex Smia. L’ultimo caso, domenica sera, al parco Mattei.

Il lupo è stato anche ripreso, prima di fuggire alla vista dei passanti. "La presenza del lupo in Italia, secondo l’ultima stima del 2021, è di circa 3.300 animali – fa sapere il Wwf –. Con l’aumento della popolazione e dell’area occupata, sempre più spesso si leggono articoli di situazioni descritte come rischiose. Per smentire tali allarmismi infondati, è sufficiente ricordare che l’ultima aggressione letale in Italia di un lupo ad un uomo risale al 1825, in un contesto sociale e ambientale totalmente differente da quello attuale. Nonostante non rappresenti una minaccia diretta per l’uomo, le predazioni che, in alcune situazioni, avvengono ai danni del bestiame domestico, suscitano reazioni avverse e persecutorie nei confronti del lupo. Ogni anno, si stima che, tra i 200 e i 500 lupi muoiano uccisi da fucilate, veleno e trappole o investiti dalle auto". Si approfondiranno anche i possibili rischi per gli animali domestici.