Gli azzurri del volley sulla spiaggia di velluto

Terminerà domenica il primo raduno della nazionale DI pallavolo sordi. I 14 ragazzi della formazione presenti e provenienti da nove diverse regioni italiane e allenati da Matteo Zamponi, affronteranno questa tre giorni senigalliese con la voglia di conquistare un posto fra i convocati. Padrone di casa il Direttore Tecnico Diego Pieroni che ha voluto fortemente che questa manifestazione, accolta fortemente e con grande entusiasmo sia dal sindaco Massimo Olivetti che dall’Assessore allo Sport Riccardo Pizzi , si tenesse nella sua città. Sarà presente anche per lo staff tecnico il vice Coach Teodoro Fischetto. Cornice dell’evento sarà il Palazzetto dello sport di Senigallia, dove questa mattina alle 10,30 è previsto un incontro con alcune classi degli Istituti Comprensivi di Senigallia. Alle 16,30 verrà invece disputata, a porte aperte, al Palazzetto dello Sport una amichevole con la formazione Virtus Fano serie C. Ieri la squadra è stata ricevuta in Comune dal sindaco Massimo Olivetti e l’assessore allo Sport Riccardo Pizzi: "Ritengo sia importante sensibilizzare ed informare i ragazzi sull’importanza dello sport quale strumento di integrazione ed inclusione sociale, quale linguaggio universale che supera confini ed avvicina le persone" afferma Pizzi.