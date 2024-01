Gli clona la sim del telefono e lo derubano

Entra nel centro commerciale e poco dopo scopre che qualcuno gli aveva clonato la sim card del cellulare. Con abilità informatiche una donna è arrivata al suo conto corrente postale spillandogli 4mila euro. La ladra, una napoletana di 42 anni, è ora imputata in un processo per truffa al tribunale di Ancona, davanti al giudice Luca Zampetti. Vittima del magheggio informatico un 37 enne jesino che si è rivolto ai carabinieri per denunciare il furto del denaro. Il fatto risale al 3 febbraio del 2017. Stando a quanto riferito ieri dalla vittima in udienza, dove l’imputata è difesa dall’avvocato Paolo Zaccaria, la donna sarebbe riuscita ad agganciarsi ad una linea internet e accedendo ad un sistema informatico telematico si sarebbe sostituita allo jesino disattivando la sua sim card e attivandone una nuova con cui ha avuto accesso al sito delle Poste Italiane impossessandosi dei dati personali del 37enne con username e password ed eseguendo, nella stessa giornata, 12 postagiro online per acquistare merce varia per un importo di 4mila euro. Tutto denaro preso dal conto dello jesino. Il 37enne si era accorto di avere il cellulare fuori uso, gli era finito in modalità aereo, e si era rivolto subito ad un negozio di telefoni che gli aveva spiegato che qualcuno gli aveva clonato la carta. Prossima udienza il 2 aprile quando verrà sentito un carabiniere che spiegherà come è avvenuto il raggiro.

ma. ver.