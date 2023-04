Gli eventi del 25 aprile Dal viaggio nella memoria alle lotte per la libertà

"Il nazismo è stata la metastasi di un tumore localizzato in Italia". Una delle frasi più forti di Arrigo Levi, deportato ad Auschwitz, per annunciare le celebrazioni del 25 Aprile, della Resistenza e della Liberazione. Così Tamara Ferretti, presidente dell’Anpi di Ancona, ha voluto introdurre le iniziative organizzate nel capoluogo. con gli eventi iniziati lo scorso 15 aprile con la presentazione del libro ‘Il dissenso al fascismo’ che andranno oltre ila giornata del 25 Aprile. Dal Viaggio della Memoria al campo di concentramento di Servigliano il 29 aprile con diverse scuole anconetane, fino alla commemorazione di Monte Sant’Angelo, ad Arcevia, il 7 maggio. Gli eventi in città però partiranno giovedì 20 con un’iniziativa particolare e sentita nell’80° anniversario degli scioperi operai contro il fascismo che si svolgerà (ore 10,30) alle officine rotabili delle ferrovie. Venerdì 21 (ore 10) al cimitero degli Alleati una deposizione di corone e l’orazione ufficiale d Guido Lorenzetti (sarà presente il figlio Andrea). Sabato 22 aprile, in mattinata, sarà la volta di cortei e deposizioni al Piano e al termine uno spettacolo di burattini. A parte la manifestazione ufficiale di martedì, 25 Aprile (ore 10,30) in piazza IV Novembre davanti al Monumento ai Caduti, c’è attesa per il primo percorso urbano della Memoria, dall’Antifascismo alla Resistenza. La camminata (inizio ore 9 agli Archi davanti al Lazzaretto), in bici e a piedi, è in programma domenica 23 aprile. Il cartellone anconetano si chiude il pomeriggio del 25 alle 17 in largo Staffette Partigiane con l’omaggio alle Donne della Resistenza e alle 18 con il concerto dell’orchestra fiati di Ancona al Teatro delle Muse. Tante le sigle e le associazioni che hanno condiviso le iniziative a sostegno dell’Anpi: Libera, Gulliver, Cgil, Cisl e Uil, l’Università Politecnica delle Marche e ovviamente il Comune di Ancona. La presidente Ferretti, tra le altre cose, ha voluto ricordare Alvaro Pietrucci, anarchico e antifascista anconetano, morto a Mauthausen il 23 aprile 1945. A suo ricordo il prossimo gennaio verrà inaugurata una Pietra d’Inciampo, appuntamento rientrato nel cartellone anche del Consiglio regionale dopo le polemiche dello scorso anno che hanno fatto saltare l’evento del 27 gennaio scorso: "Il 25 Aprile continua a restare un evento divisivo e mai come quest’anno i segnali sono preoccupanti. Durante la visita in Etiopia la premier Meloni non ha ricordato il male fatto dall’Italia fascista negli anni ’30, qualcosa di molto simile a quanto accaduto alle Fosse Ardeatine" ha detto Tamara Ferretti.