Gli eventi dell’estate. Il festival "Popsophia" ora ritorna a Pesaro ma non lascia Ancona

Popsophia torna a Pesaro, ma non abbandona Ancona. Quella che sembrava una frattura insanabile col Comune pesarese sorta lo scorso anno che ha poi portato all’arrivo del festival nel capoluogo dorico dove la famiglia Ercoli ha impostato una stretta collaborazione con la giunta guidata da Daniele Silvetti, potrebbe essere alle spalle: "L’amministrazione comunale di Pesaro – si legge in una nota diffusa ieri da Lucrezia Ercoli, direttrice artistica del festival Popsophia – ora ci ha proposto di pensare insieme a un progetto culturale nuovo per l’estate 2025. Dato il legame decennale che ci unisce alla città, stiamo lavorando per costruire un appuntamento estivo, con l’obiettivo di offrire qualcosa di originale e significativo al pubblico pesarese in piazza del Popolo".

Nel frattempo a Pesaro, oltre al ciclone positivo della Capitale della Cultura, è cambiato il sindaco, da Ricci a Biancani, e i rapporti che si stanno intessendo potrebbero davvero portare novità molto interessanti. I grandi risultati, di pubblico e di critica, ottenuti da Popsophia ad Ancona lo scorso anno, sia con gli spettacoli alla Mole che con la serata inaugurale all’Anfiteatro Romano, hanno suscitato nuovo e spiccato interesse nel vertice dell’amministrazione comunale pesarese. Per ora siamo in una fase embrionale, uno scambio di pareri e di proposte, ma l’accordo per almeno un evento estivo a Pesaro resta in piedi: "Popsophia si conferma sempre di più come una proposta culturale di respiro nazionale che è nata e cresciuta nelle Marche – viene puntualizzato da Lucrezia Ercoli – Dal 2024, realizziamo il festival nazionale della pop filosofia ad Ancona, una città con la quale abbiamo costruito un progetto pluriennale di ampio respiro che si rafforza quest’anno con la seconda edizione dall’8 all’11 maggio al Teatro delle Muse. Come in ogni estate, confermiamo l’appuntamento a Civitanova, la città dove Popsophia è nata, con un progetto tutto pensato per la valorizzazione della città Alta e del suo centro storico. E siamo impegnati in diversi appuntamenti durante l’anno, anche fuori regione, che intrecciano territori e temi diversi".

Popsophia, insomma, non si vuole legare a una sola città e a un solo territorio con altrettante proposte: "Poter proporre iniziative in più province rappresenta per noi non solo un’opportunità, ma anche una risposta concreta alle richieste di chi ci segue con passione" conclude Lucrezia Ercoli.