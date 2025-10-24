Gli eventi di Halloween al Parco Zoo: c’è anche la caccia alle zucche

È tempo di curiosità e avventura al Parco Zoo Falconara, dove la caccia alle zucche, in programma domenica e nel weekend dell’1 e del 2 novembre, sarà il cuore pulsante della Halloween Edition, l’appuntamento più atteso dell’autunno per famiglie e bambini.

I posti disponibili sono limitati e per partecipare è necessaria la prenotazione sul sito della struttura.

Con partenza alle 11, l’iniziativa coinvolgerà i piccoli visitatori dai cinque anni in su, in compagnia di un adulto, in un percorso di circa un’ora lungo i sentieri del giardino zoologico.

Una sfida a squadre che metterà alla prova intuito, collaborazione e intraprendenza: i partecipanti andranno alla ricerca delle zucche colorate di carta e prepareranno gli arricchimenti destinati agli animali.

Il programma prevede anche la possibilità di osservare i keeper durante la distribuzione dei pasti, per conoscere da vicino abitudini e comportamenti delle diverse specie.

Per prendere parte all’attività è richiesto un contributo di cinque euro a bambino sopra i cinque anni, destinato al progetto di conservazione dell’okapi, simbolo dell’impegno del Parco per la tutela della biodiversità.

Domani il Parco sarà aperto dalle 10 alle 18.30. Da domenica al 2 novembre (escluso il martedì), dalle 10 alle 17, prima della tradizionale chiusura stagionale.