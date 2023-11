Gli eventi di Natale. Ecco 50mila euro in più: "Perché non vogliamo una città di zombie"

Buona la seconda. Dopo la farsa della seduta della scorsa settimana, la Commissione consiliare ha approvato la variazione di bilancio da 1,9 milioni di euro che venerdì dovrebbe approdare in consiglio comunale per l’adozione. Il condizionale è d’obbligo, visto che la seduta fissata dal Presidente del Consiglio, Simone Pizzi, rischia seriamente di saltare a causa dello sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali e posticipato ad altra data. Tornando al recente passato, il 7 novembre scorso l’assenza del consigliere di maggioranza, Riccardo Strano, uscito dalla seduta ‘in presenza’ senza rientrare, e l’uscita dall’aula della minoranza aveva fatto saltare la discussione delle delibere nel consiglio del giorno dopo. Ne era nato un caso politico a destra. Le ramanzine interne sono servite a evitare nuovi imbarazzi, ma anche ieri non sono mancate le frizioni tra l’assessore al bilancio Giovanni Zinni e la minoranza. A partire dalla gestione dei lavori della commissione stessa, un attacco indiretto al presidente, Vincenzo Rossi: "Scusate l’invasione di campo – è intervenuto Zinni durante i lavori – voi siete sovrani e io solo un ospite, ma qui abbiamo da fare altro che stare a sentire i ripetuti interventi. Ok l’ostruzionismo, ma non siamo al bar". Critica l’opposizione con Diego Urbisaglia secondo cui "noi siamo qui per capire, non per fare ostruzionismo" e Giacomo Petrelli che ha detto: "Per lei assessore Zinni è disordine, per me è democrazia".

Zinni che ha risposto alla domanda di Petrelli sui 50mila euro in più per gli eventi di Natale e Capodanno: "La linea politica di questa giunta è chiara – ha detto l’assessore al bilancio – vogliamo una città viva e attraente, per richiamare investimenti, a favore di commercio e turismo. Gli investitori non vengono in una città di zombie". Tornando sulla manovrina, Zinni ha trattato il tema della Tari, con gli sgravi per le famiglie fragili non confermati: "Duole rilevare che gli sconti aggiuntivi Tari extra regolamento richiesti dai sindacati non solo non avevano copertura nel bilancio di previsione fatto dalla precedente amministrazione, ma con gli aumenti dei costi che ci siamo ritrovati di fronte, oggi non sono finanziabili, in quanto abbiamo dovuto inserire addirittura 60 mila euro mancanti di agevolazioni Tari previste dal regolamento".

Duro il commento dell’ex assessore al bilancio, Ida Simonella: "La giunta Mancinelli aveva deliberato maggiori sgravi per la Tari, da inserire nella variazione di luglio 2023. Non si poteva deliberare prima perché il consiglio comunale non era più operante ad aprile. Pochi giorni dopo le elezioni ero andata dal sindaco, e solo una cosa avevo chiesto: dare seguito a quella scelta di tutelare fasce fragili con una cifra complessiva di 200mila euro. Silvetti mi aveva rassicurato, ma allo stato dei fatti a quella scelta ha preferito le feste".

Pierfrancesco Curzi