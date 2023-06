Gli eventi lanciano il turismo: hotel pieni

Gli eventi funzionano, difficile trovare un posto in un hotel a due passi dal centro. Da città per anziani, a meta di turismo giovanile, così si è trasformata la spiaggia di velluto negli ultimi anni grazie ai numerosi eventi in programma per tutta l’estate. La parola d’ordine è rinnovamento, per un CaterRaduno perso c’è un Rds Summer Festival che, in quanto a numeri di presenze ha superato le aspettative. Difficile trovare un posto, soprattutto negli hotel in prossimità del centro storico, fulcro dell’evento, in questo week-end all’insegna della grande musica italiana.

"Gli eventi sono sempre molto importanti – spiega Marco Manfredi, presidente Federalberghi – soprattutto quando si riesce a mettere insieme un cartellone che accontenta un po’ tutti i gusti. I grandi eventi sono fondamentali, ma meglio se corredati anche da piccoli eventi che possono comunque tenere viva la città tra una manifestazione di spicco e l’altra".

A giocare a favore delle prenotazioni è stata anche la pubblicità su cui gli Amministratori hanno lavorato proponendo pacchetti per famiglie e coppie, ma anche attraverso Rds: la convenzione prevedeva 180 promo radio, 180 promo social tv (canale 265), 8 promo dedicati alla tappa nella settimana precedente l’evento, 15 citazioni degli speaker in diretta radiofonica, promozione con gioco radio con in palio premi esclusivi.

Eventi organizzati anche a ridosso del week-end come il villaggio Warner Bros, in programma 1-2 luglio in piazza del Duca che, proprio come Rds Summer Festival è risultato molto attrattivo in quanto a prenotazioni. Un’inversione di tendenza quella di quest’anno che ha visto un aumento di prenotazioni, soprattutto da questa settimana, negli alberghi piuttosto che nelle case vacanze che per questa stagione hanno visto lievitare i prezzi: per soggiornare una settimana in un monolocale di 26mq in zona decentrata del lungomare Mameli si spendono 500 euro per la prima settimana di giugno, ma il prezzo sale a mille e 800 euro per l’intero mese di luglio e 2 mila euro per quello di agosto.

Il prezzo è sempre di 500 euro per la prima settimana di giugno se ci si sposta in un appartamento di 60mq sul lungomare da Vinci. A causare qualche disagio è la chiusura del ponte Garibaldi che, in attesa dell’apertura della passerella ciclopedonale, prevista per fine mese, obbliga senigalliesi e turisti ad allungare il tratto da percorrere per attraversare il fiume raggiungendo il ponte degli Angeli.