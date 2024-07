"Gli eventi per attrarre investimenti in città"

"Con la promozione turistica puntiamo sugli investimenti". È quasi pronto il Visionair suites, nato dal restyling dell’ex Hotel La Vela, ma si cercano anche investitori per il recupero di aree importanti come l’ex Hotel Marche. Ad essere d’aiuto è la promozione turistica indiretta su cui si sta basando la strategia dell’Amministrazione comunale che negli ultimi mesi ha fatto veicolare il nome di Senigallia attraverso i più grandi network: da Sky, che ha trasmesso in diretta da piazzale della Libertà, passando per il centro storico la trasmissione ‘Calciomercato l’originale’, facendo registrare punte di 4milioni e mezzo di spettatori e poi ci sono le radio dall’Rds Summer Festival, ma anche Radio 105 e Radio Montecarlo, collegate con eventi che hanno e avranno luogo in città, durante la stagione estiva.

Una strategia che proseguirà anche per la destagionalizzazione, perché il Capodanno in piazza sarà affidato ad un’emittente radiofonica.

"È un modo per veicolare l’immagine della città – ha spiegato il sindaco Massimo Olivetti – stiamo seguendo già da tempo questa strategia utilizzata in altre città e abbiamo visto che ha funzionato e sta funzionando anche per Senigallia". Gli albergatori hanno registrato un aumento del 15/20% nel mese di giugno e per il 2025, si raccoglieranno i frutti anche dei sei mesi di riprese della fiction ‘Alex Bravo, poliziotto a modo mio’, dodici puntate che verranno trasmesse in prima serata sulle reti Mediaset da gennaio, mese in cui in città prenderanno il via le riprese della seconda serie. Eventi importanti come il raduno delle Harley Davidson e la fiction, girata anche in altre città della provincia, sono state un volano non solo per Senigallia, ma per l’intero territorio: "Senigallia è una gemma che impreziosisce tutto il territorio – prosegue il sindaco – quanto fatto per far veicolare sempre di più il nome della spiaggia di velluto auspichiamo abbia anche un risvolto importante su investitori che possano interessarsi ad investire nella nostra città".

L’ex Hotel Marche, l’ex Politeama Rossini, sono aree appetibili per chi volesse puntare sulla spiaggia di velluto, acquistando e rivalutando aree strategiche, com’è già avvenuto per l’ex Sacelit, dove sono partiti i lavori del nuovo complesso residenziale che prenderà il posto delle ex casette dei pescatori, ma anche delle ex Colonie Enel e Villa Torlonia e a breve anche per il comparto ex Penna.