Gli eventi sfrattano gli ambulanti dalle piazze

Ambulanti ‘sfrattati’ da piazza Garibaldi per consentire lo svolgimento dei grandi eventi: "Le bancarelle saranno spalmate lungo il canale". Quella che sta per cominciare, sarà una stagione di grandi eventi sulla spiaggia di velluto e la gran parte avranno come fulcro piazza Garibaldi, dove saranno allestite le attrezzature che consentiranno lo svolgimento degli eventi. Ieri mattina l’assessore alle Attività Economiche Alan Canestrari ha incontrato gli ambulanti, proprio in piazza Garibaldi per confrontarsi sulle soluzione da adottare durante lo svolgimento delle iniziative.

"Abbiamo incontrato gli ambulanti del mercato del giovedì – spiega l’assessore Canestrari – sia di piazza Garibaldi che di piazza Simoncelli a cui abbiamo presentato gli eventi estivi e li abbiamo informati riguardo alle date del mercato extra, oltre a quelle già in loro possesso. In alcune date il mercato sarà spalmato lungo il canale, finalmente dopo anni anche gli ambulanti hanno avuto delle risposte alle tante promesse".

Un incontro gradito e inaspettato da parte degli ambulanti che sono stati informati sugli spostamenti, ma anche sulle date del mercato straordinario che partiranno dal mese di giugno. Il primo grande evento in programma in piazza Garibaldi è l’European H.o.g. Rally, in programma dal 6 al 9 luglio, in parte si svolgerà in piazza Garibaldi, dove a rallegrare le giornate dei bikers sarà Dj Ringo con Virgin Radio. Ma sono numerosi anche i mercati che saranno organizzati per tutta la primavera: si parte questo week-end con la mostra mercato ‘Artigianato sotto i Portici’, che si ripete anche il fine settimana dell’11 e 12 maggio. Domenica 21 aprile e domenica 26 maggio torna invece ‘Le Meraviglie del Foro’, il mercatino di prodotti tipici del Foro Annonario.

Domenica 28 aprile e domenica 2 giugno gli ambulanti si sposteranno sul lungomare Mameli nel tratto compreso tra la darsena turistica e il sottopasso di via Zanella dove, ridosso del marciapiede, saranno allestite le bancarelle dell’XI edizione del mercato ‘Primo Sole’. Il 1 maggio, nell’ex Pescheria del Foro Annonario sarà allestito il ‘Vintage Market’, mentre il 4 e 5 maggio, nel week-end di San Paolino, piazza del Duca, dalle 10 alle 20 sarà la location del mercato ‘Fiori e libri’.

Resta fisso l’appuntamento con il mercato settimanale del giovedì e con quello quotidiano di piazza Simoncelli, così come con le bancarelle di frutta e verdura presenti tutti i giorni, in estate anche la domenica, al Foro Annonario.