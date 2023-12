Gli Ex-Otago promettono: "Concerto liberatorio. Vi faremo ballare tutti"

Da Genova con furore, e soprattutto con una gran voglia di divertire (e divertirsi). Spetterà agli Ex-Otago stasera, a partire dalle ore 21.45, scaldare il pubblico di piazza Cavour e ‘consegnarlo’ con la giusta dose di adrenalina in corpo a Max Giusti nell’orario previsto (le 23). Compito che non spaventa di certo la band capitanata da Maurizio Carucci, che spiega: "Le feste popolari, come può essere un concerto di Capodanno, sono le occasioni in cui ci divertiamo di più. E’ ovvio che è tutta un’altra cosa rispetto a un club". Quindi l’unica cosa da dire agli anconetani è ‘siate puntuali’?

"Sì, perché sarà una scaletta ‘d’attacco’, per un concerto che vuole essere anche ‘liberatorio’. Vogliamo far ballare la gente. C’è bisogno di un po’ di leggerezza in questi tempi. Musica e cibo, come impone la serata. Magari lo stoccafisso all’anconetana... Ora che ci penso non siamo mai venuti ad Ancona ma nei dintorni sì. Tipo Senigallia. Abbiamo partecipato a qualche festival".

Criterio per la scelta della scaletta?

"Diamo spazio alle canzoni che parlano di noi, sia nuove che vecchie. L’ossatura è quella dell’ultimo tour, ma la adatteremo all’occasione. Ci sarà dialogo con il pubblico. Amiamo raccontare storie e aneddoti, anche perché ce ne capitano di tutti i colori. E poi molta improvvisazione. Di solito il 20 o 30 per cento di un concerto dipende dal luogo in cui siamo".

Pare che fin dagli esordi, nel 2002, eravate piuttosto scatenati...

"Avevo 22 anni, e un’idea di pop piuttosto contro, quasi militante. Lo spirito era punk. Ci buttavamo giù dal palco, spaccavamo gli strumenti. Adesso le canzoni sono più ‘classiche’. Ma raccontiamo e critichiamo una società che non ci convince. Non ci garba essere trasformati in clienti, in un mondo dove vige il mito del consumo e di una tecnologia che sta diventando una religione. Io ho comprato un cellulare usato da una ragazza che l’aveva preso nuovo tre mesi prima. Ma era uscito il nuovo modello... La mia religione è la natura".

Sempre ‘in direzione ostinata e contraria’ come il vostro illustre concittadino Fabrizio De Andrè?

"Dalla scena cantautorale genovese abbiamo preso una certa schiettezza, una nota amara e nera. Genova è una città che ti dà poco e ti toglie tanto. Ha un rapporto difficile con i suoi figli ‘illustri’. Si è accorta di noi solo quando non è stato più possibile non farlo, dopo Sanremo nel 2019".

Raimondo Montesi