Gli Heich sul palco: influenze celtiche, trame rock ed elettroniche

Terzo appuntamento con i venerdì musicali dell’estate di Castelfidardo stasera. Di scena sul palco di piazza della Repubblica alle 21.30 con ingresso libero gli Heich. Finalista a Sanremo rock 2022 con il brano "Lady Heich" tratto dal primo album uscito nel 2021 dal titolo "The Only God’s Nature", la band ha origine nel fermano ed è composta da Federica Priscilla Nicodemo (voce), Marco Gallucci (basso), Cristiano Andrenacci (violino), Sauro Catalini (chitarra), Michael Emanuel Sagripanti alla batteria e la "nostra" artista fidardense Gloria Nobili alla fisarmonica. L’attuale impronta sonora deriva dalla svolta avvenuta tra il 2018 e il 2019 quando gli allora Irish five centrati su cover irlandesi, intraprendono un nuovo percorso decidendo di proporre solo pezzi propri fondendo le influenze celtiche con trame rock, elettroniche e metal.