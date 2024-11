Gli imprenditori marchigiani hanno stregato la Spagna

BARCELLONA (Spagna)

L’imprenditoria marchigiana trova spazio a Barcellona. È rientrata ieri pomeriggila delegazione che, in questi giorni, ha preso parte alle iniziative per valorizzare i prodotti enogastronomici del territorio e rafforzare i legami culturali ed economici con la Spagna. La conferenza di mercoledì sera sul nuovo collegamento aereo (che viaggia con capacità di riempimento all’85 per cento nelle prime due settimane) e i B2B tra i professionisti del settore sono state promosse da Regione, Camera di commercio e Consolato, in occasione della settimana della Cucina italiana nel mondo. E si sono rivelate proficue per le imprese in quanto, proprio nella città catalana, l’agroalimentare d’eccellenza è stato volano di promozione delle Marche. Ad esempio, grazie ad Italia con Gusto, i ristoranti italiani a Barcellona hanno portato a tavola piatti della tradizione marchigiana. E c’è di più: in base alla scelta di quei piatti, le attività locali aderenti si sono impegnate a devolvere un contributo alla Croce Rossa per aiutare la Valencia flagellata dall’alluvione. Particolarmente soddisfatto l’assessore regionale a Attività produttive e Agricoltura, Andrea Maria Antonini secondo il quale "grazie a questi appuntamenti, le eccellenze del nostro territorio trovano spazio su palcoscenici internazionali, favorendo l’espansione delle imprese locali verso nuovi mercati e consolidando la loro presenza all’estero".

Feedback positivo dagli imprenditori marchigiani che, per Antonini, "hanno colto l’opportunità non solo di accrescere la visibilità dei loro prodotti, ma anche di posizionarsi in un contesto altamente competitivo". La direttrice del Dipartimento sviluppo economico Stefania Bussoletti ha annunciato di voler portare i gironalisti spagnoli nelle Marche per far loro conoscere "la nostra meravigliosa regione".

Giacomo Giampieri