Gli Inti-Illimani e Giulio Wilson sbarcano al teatro La Fenice

di Raimondo Montesi

Un autentico mito delle musica internazionale questa primavera sarà al Teatro La Fenice di Senigallia. Parliamo degli Inti-Illimani, che insieme al cantautore e musicista Giulio Wilson il 14 maggio porteranno nelle Marche il loro ‘Agua World Tour’. Dopo il successo del ‘Vale la pena tour’, che li ha visti protagonisti lo scorso anno nei teatri italiani, il gruppo cileno e l’artista toscano annunciano una tournée mondiale per la presentazione dal vivo del loro primo disco insieme, ‘Agua’, registrato tra Firenze e Santiago del Cile, in uscita il 28 aprile. Sarà una proposta inedita, in cui le sonorità della musica cilena incontreranno i suoni e le parole di Giulio Wilson, cantautore geniale dallo stile ricercato e demodé. Jorge Coulón, membro fondatore degli Inti-Illimani, racconta con parole di pura emozione il progetto discografico e il tour: "Per noi è sempre bellissimo tornare in Italia. Suonare con Giulio, talentuoso cantautore e caro amico, è un modo per avvicinarci alla nostra storia e per continuare a coltivare la passione che ci lega all’Italia". Il disco conterrà 13 brani in cui vengono affrontate tematiche sociali legate all’attualità, come la difesa dell’ambiente e il cambiamento climatico, ma anche alla storia e a molto altro. Un lavoro di concezione ‘artigiana’, senza plug-in, effetti computeristici o suoni elettronici. I musicisti cileni utilizzano strumenti tradizionali andini come la zampogna, la quechua e il charango. Wilson ha suonato chitarre e pianoforte. In tutte le tracce dell’album si percepisce un equilibrio artistico naturale, empatia e armonia umana. Nel 2017 gli Inti-Illimani hanno compiuto 50 anni di carriera, anniversario festeggiato con un tour in Cile e due concerti sold-out al Teatro Caupolica´n di Santiago. Mezzo secolo di dischi e di esibizioni nei piu` rinomati palchi di tutto il mondo, spesso condividendo il palco con star come Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman, John Williams, Paco Pen~a, Mercedes Sosa, Silvio Rodri´guez, Milton Nascimento e Joan Baez. Il concerto di Senigallia è organizzato da Best Eventi. Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne e Vivaticket (online e nei punti vendita) e al botteghino del teatro (0717930842): I settore 40 euro, II settore 35 euro, III settore 30 euro.