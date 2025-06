"Gli investimenti per interventi prioritari per la città: tracciamo la strada per il futuro"

"Destiniamo l’avanzo di amministrazione per investimenti ad interventi prioritari e indispensabili per la città e insieme alla manovra sulla Tari veniamo incontro ai cittadini secondo principi di equità e solidarietà. I tanti interventi che si stanno realizzando nella città, quelli che abbiamo deciso in questo Consiglio comunale e la prossima destinazione dell’avanzo di amministrazione per un importo di circa tre milioni di euro tracciano una rotta di rilancio di cui l’Amministrazione comunale è protagonista".

Ad affermarlo è l’assessore al Bilancio e alla Progettualità di Fabriano Pietro Marcolini dopo aver comunicato che l’attenzione dell’Amministrazione comunale si concentra sulle manutenzioni e il completamento di progetti strategici in questo momento. In primis svetta (per maggiore importo economico) la manutenzione straordinaria delle palestre sportive per centomila euro, il cofinanziamento di attrezzature sportive per 40mila e l’acquisto di giochi per le frazioni e la realizzazione di una palestra all’aperto ai Giardini per 80mila.

Il Comune ha visto riconosciute le sue istanze a tutela del territorio da una sentenza di ingiunzione sul tema cave per un importo netto di 290mila che saranno destinate alla manutenzione della viabilità comunale proseguendo il piano di asfaltature di 700mila euro in corso. Sabato mattina l’open day in Comune dove il sindaco Daniela Ghergo ha accolto i cittadini. "Con il prossimo Consiglio comunale sugli equilibri di bilancio arricchiremo gli interventi sulla città con un programma di forte impatto anche dal punto di vista economico. Fabriano reagisce e guarda avanti – ha aggiunto il primo cittadino -. Tante sono state sabato le questioni trattate e le soluzioni proposte all’open day. Tra tutti lo stato delle frazioni, il decoro urbano e la manutenzione, i problemi di chi lavora qui come immigrato da altri Paesi, dei giovani che vogliono creare centri di aggregazione. La partecipazione è l’essenza della democrazia, discorso che vale anche per l’incontro che si è poi tenuto davanti al PalaGuerrieri. Siamo impegnati nel raggiungere l’obiettivo della riapertura del nostro tempio dello sport e il cambio di passo dell’impresa nell’esecuzione dei lavori ci rende ottimisti".