Gli obiettivi del sindaco Silvetti: "Dal centro fino all’aeroporto con la metro di superficie"

Se è vero che i sogni son desideri, uno di quelli ricorrenti che custodisce il sindaco di Ancona Daniele Silvetti assume la forma della riapertura della stazione marittima. Non difetta mai nel ricordarlo. E, anzi: l’altra sera, in occasione di un evento promosso dal Rotary Club Ancona-Conero, ha aggiunto qualche elemento in più, parlando dei progetti che possono permettere al capoluogo di migliorare la percezione di sé, diventare più attraente e sviluppare la sua vocazione turistica e di accoglienza. Sfere sulle quali intervenire che possono comportare anche una crescita del tessuto socio-economico cittadino, grazie alla partecipazione e al coinvolgimento diretto della popolazione: "Prima di tutto occorre riappropriarsi di luoghi strategici, come il porto – l’esordio del primo cittadino –. È il cuore della città, ma sembra distante. Per questo vogliamo fortemente riattivare la stazione ferroviaria marittima. L’Autorità portuale è d’accordo ed è già previsto nel Piano del Porto. Questa amministrazione comunale vuole essere quella che corona il sogno di far arrivare a prendere l’aereo agli anconetani che abitano in centro, partendo con la nuova metropolitana di superficie dal cuore di Ancona fino all’aeroporto".

Ed ecco le novità: quella metropolitana di superficie lungo la linea ferroviaria "su due binari già esistenti", ha chiarito invece ieri Silvetti al Carlino, che permetta di collegare meglio "l’aeroporto internazionale di Ancona-Falconara alle stazioni di Falconara, Palombina Nuova, Collemarino, Torrette e poi la stazione ferroviaria di Ancona e la stazione ferroviaria in porto. Questa è la nostra grande ambizione", ha insistito il sindaco. Consapevole del ventaglio di possibilità che potrebbero aprirsi per lavoratori, pendolari, turisti, ma anche per gli stessi cittadini dorici o dell’hinterland che necessitano di spostamenti agevoli e sostenibili. Step by step. Prima la stazione marittima da riaprire, in cima all’agenda della Giunta di centrodestra. Poi la metro di superficie.

Dopo l’introduzione del presidente del Rotary Club Ancona-Conero Francesco Filoni, Silvetti ha parlato anche degli altri progetti che interessano il cuore della città. Alcuni dei quali legati alle fonti di finanziamento del Pnrr, come i grandi cinque, tra Pinacoteca, Biblioteca Benincasa, Mercato delle Erbe (oltre a Mole e PalaVeneto), per arrivare al recupero della Galleria del Risorgimento, il restyling dell’area mercatale di piazza D’Armi, piuttosto che la riqualificazione di piazza della Repubblica e il Corso da rifare. Poi i progetti più ambiziosi, come il parking San Martino o lo studentato all’ex deposito derrate del Cardeto. Insomma, diverse sfide tra lavori pubblici e viabilità: due direttrici che possono portare valore e appartenenza ad Ancona.