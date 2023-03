Gli occhi del governo sul porto "Aree urbane da liberare e sfruttare"

Crescita e sostenibilità del porto, sono in arrivo novità importanti per il porto di Ancona. E’ quanto emerso in un incontro di ieri al Ministero tra il viceministro Edoardo Rixi e il governatore delle Marche Francesco Acquaroli: "Incrementare le capacità del porto di Ancona e liberare alcune aree urbane per una profonda riqualificazione". Queste le parole del deputato della Lega, grande esperto del settore trasporti, che lasciano prefigurare una serie di interventi profondi per quanto concerne lo scalo dorico: "Nei prossimi giorni approfondiremo i temi dello sviluppo dello scalo di Ancona per un potenziamento mirato a un incremento dei traffici prendendo in considerazione le esigenze degli operatori del territorio col recupero di aree finora non sfruttate. Mi sono reso disponibile per un incontro ad Ancona col governatore, il presidente dell’Autorità portuale Vincenzo Garofalo e gli stakeholders con l’obiettivo di avere un porto più sostenibile, aree riqualificate al servizio dei cittadini e la crescita occupazionale".

Resta da capire la portata degli interventi, in particolare quando si fa riferimento alla liberazione di aree urbane. Gli asset chiave per il rilancio del porto passano per i lavori alla Banchina Marche, gli scavi per adeguare i fondali, il recupero dell’area ex Bunge, quella dell’ex Tubimar dopo il rogo del 2020 e lo spostamento dei traghetti alle banchine 19-21: "Sono molto soddisfatto dell’esito dell’incontro – ha dichiarato Acquaroli – Quella portuale è un’area strategica che ha bisogno di essere riqualificata e rilanciata e che ha necessità di spazi per incrementare le capacità del porto e lo sviluppo della città. Questi sono gli obiettivi prefissati nell’incontro con il viceministro Rixi, che ringrazio. Il viceministro si è detto disponibile a raggiungerci ad Ancona per un incontro con l’Autorità Portuale e gli operatori".