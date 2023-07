Gli operatori in prima linea "Problemi solo nelle ore di punta Apriamo lo stradello pedonale"

"L’espressione ‘caso Portonovo’ non esiste, è impropria. Certo, magari si stanno riscontrando alcune criticità nelle ore di punta sul fronte della viabilità, ma direi che sono gestite bene da chi se ne occupa". Marcello Nicolini, presidente del ‘Consorzio La Baia’ che riunisce i concessionari di spiaggia di Portonovo e titolare del ristorante ‘Da Marcello’ interviene sull’argomento traffico nella baia e ci tiene a chiarire diversi punti. Primi fra tutti, quelli relativi al gran vociare sulle difficoltà delle persone nel raggiungere il litorale. Per molti, in realtà, un ‘falso problema’. Altro nodo da sciogliere, invece, quello legato agli accessi delle vetture e al funzionamento del sistema di contingentamento delle stesse con semafori, a scendere e a salire, e la pattuglia della Polizia locale a monte con controlli anche sotto, proprio com’era accaduto in passato. "La regolamentazione degli accessi a Portonovo – spiega Marcello Nicolini – è materia di approfondimento con la nuova amministrazione, ma sicuramente ci incontreremo ulteriormente non appena finita questa stagione balneare. Ritengo sia importante applicare un ampliamento dei servizi di trasporto e dei posti auto a monte, senza dimenticare quanto sia ormai indispensabile lo stradello pedonale da monte alla spiaggia per quelle persone che vogliono raggiungerla in maniera alternativa". In pratica, per il presidente del Consorzio, è opportuno ripensare ad un piano della mobilità che possa coniugare meglio il rispetto e la tutela dell’ambiente alle esigenze di cittadini, turisti e operatori.

Nel frattempo Nicolini traccia un primo bilancio di metà stagione, se è vero che i numeri descritti dal sindaco di Ancona Daniele Silvetti indicano oltre 4mila presenze nei fine settimana lungo la spiaggia di Portonovo: "Sostanzialmente sono presenze in linea con gli scorsi anni – illustra Nicolini – Per quel che riguarda i bilanci, da qui a settembre, saranno sicuramente positivi e da lì in poi sarà il momento di programmare e sognare, assieme al Comune, alla Portonovo del futuro. Vorrei aggiungere, inoltre, che dopo un mese di giugno disastroso per via degli eventi atmosferici a tutti noti, gli anconetani ed i turisti finalmente tornano nella baia. Le presenze di questo mese sono tornate ai livelli degli anni passati, seppure si assiste ad un numero inferiore di turisti di prossimità", il pensiero del popolare ristoratore. Che, nel frattempo, ribadisce sulla viabilità: "Non esiste alcun caso Portonovo. Mi sembra esagerato. Però è chiaro a tutti, amministratori e operatori compresi, che vada ripensato il piano della mobilità nella baia". Le strategie arriveranno. Intanto è stato attuato un dialogo proficuo con la nuova Giunta. Lo dicono i componenti dell’Esecutivo Silvetti, lo dicono i concessionari di spiaggia.

Giacomo Giampieri