Gli orari che non tornano "Liti continue con Simone"

"Simone era geloso, già quando eravamo a casa mia con Andreea litigavano e poi Aurora mi ha riferito che le tensioni tra loro due sono proseguite per tutta la sera perché Andreea riceveva messaggi sul telefono e scriveva". A parlare ad un anno di distanza da quell’ultima serata è Valentino di Moie il fidanzato di Aurora che quella sera non ha partecipato alla festa nella roulotte perché poco prima aveva litigato con lei. "Andreea e Simone la notte precedente avevano dormito da me perché lei aveva lasciato alcune cose mi aveva chiesto di ospitarla – ha detto Valentino ai microfoni di Chi l’Ha visto? -. Con Simone litigavano sempre. Litigavano per gelosia di Simone, le solite cose". Poi incalzato da Veronica Briganti: "Era Simone che le prendeva il telefono non era lei che glielo dava". Tra Simone e Andreea c’era molta tensione forse, ipotizza Valentino per il fatto che lei aveva ricominciato a sentire Daniele, il suo ex. Anche quell’ultima sera, secondo Valentino, la 28enne e il 44enne litigavano perché Andreea riceveva dei messaggi. Ma chi le scriveva quella notte? Di sicuro l’ex Daniele e Omar che stavano trascorrendo la serata insieme a Jesi. "Le mandavamo messaggi – ha riferito Omar - lei leggeva e non rispondeva. Era mattina". Omar e Daniele volevano andarla a prendere quella mattina, ma lei aveva scritto a Daniele di lasciarla tranquilla e che si sarebbero visti l’indomani. Poi non avrebbe più risposto ai loro messaggi, fino alla scomparsa. "Domani siamo liberi e possiamo fare quello che vogliamo" scriveva lei al suo ex su un messaggino Whatsapp poche ore prima. Eppure a quanto pare quell’ultima notte la ragazza che dopo la pandemia non aveva più un lavoro stabile, era tutt’altro che tranquilla. Alle 4,30 Andreea ha anche provato a telefonare al padre Marcel a Madrid, in Spagna. Lui dormiva e ha visto la chiamata solo dopo diverse ore quando lei non aveva più il telefono con sè. "Mia figlia mi ha chiamato alle 4,20 mi ha scritto che era finita nei guai per colpa sua e aveva dei problemi". Così Marcel che vive da oltre 20 anni a Madrid. Erano 2-3 settimane che non si sentivano. Una sorta di grido d’auto che è arrivato fino in Spagna durante quella nottata turbolenta e un paio d’ore prima la sua scomparsa nel nulla. In mezzo, attorno alle 5,30 c’è il viaggio di Simone e Aurora a Jesi per "prendere le birre" mentre erano in videochiamata tra Francesco e Andreea. Il perché di quella videochiamata resta un mistero, come la scomparsa.