Gli organismi studiati nei loro siti naturali

La spedizione Trec dopo otto mesi dedicati al campionamento sulle coste dei mari Atlantico, Baltico e del Nord nel 2023, nel 2024 esplora le coste del Mediterraneo. E ieri è sbarcata nella nostra città, ospite del Cnr (consiglio nazionale delle ricerche) che offre a Trec supporto scientifico e logistico. La spedizione è finalizzata allo studio approfondito degli ecosistemi costieri: nel corso di due anni è previsto il campionamento di 120 siti in 21 Paesi europei, combinando attività scientifiche a terra e in mare su una scala senza precedenti.

Nelle Marche, in particolare, gli scienziati e le scienziate che viaggiano con i laboratori mobili e a bordo della goletta Tara raccoglieranno nei prossimi giorni campioni di acqua, suolo, sedimenti e aerosol nei siti di San Benedetto del Tronto e Falconara Marittima alla foce del fiume Esino, individuati come siti di rilevante interesse scientifico da studiare a livello internazionale. Per massimizzare l’integrità degli organismi e studiarli nel contesto del loro ambiente naturale, Trec porta il laboratorio ai campioni anziché i campioni al laboratorio. Questi saranno prelevati in modo standardizzato, ciò renderà possibile confrontare e sondare i dati in tutta Europa, superando le difficoltà dovute ai diversi sistemi di campionamento regionali o nazionali, in un modo che non era possibile in precedenza.