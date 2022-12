Gli orologi di lusso in vendita? Erano contraffatti

Un gioielliere che vendeva orologi di lusso ma contraffatti e un bar che dava da bere alcolici ad un minorenne. Nel bilancio di fine anno dell’ufficio Pas, polizia amministrativa e della sicurezza sono rientrate anche queste due operazioni che hanno portato ad altrettante denunce. La prima ha visto un negoziante anconetano finire nei guai, insieme ad un rappresentate di preziosi, entrambi denunciati per ricettazione e vendita di oggetti con marchi contraffatti. Durante un servizio di prevenzione e repressione di fenomeni illeciti che hanno riguardato la movida nei fine settimana è stato denunciato anche il titolare di un pubblico esercizio, in corso Mazzini, con una sua dipendente, per aver somministrato bevande alcoliche ad alcuni minorenni con età inferiore agli anni 16. In riferimento alle denunce che hanno toccato sempre la sfera del penale, la polizia ha effettuato 16 denunce per la violazione delle norme in materia di armi, l’omessa la denuncia di acquisto o di cambio luogo detenzione di armi e munizioni, con segnalazioni anche di titolari di istituti di vigilanza. Segnalati all’autorità giudiziaria anche gestori di locali per aver organizzato pubblici spettacoli privi delle doverose licenze di polizia, ponendo a rischio la pubblica incolumità degli avventori.