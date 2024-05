Gli ortopedici di Torrette opereranno anche all’Inrca

La lotta per abbattere le liste d’attesa in sanità passa sempre di più attraverso le collaborazioni tra aziende ospedaliere. Nello specifico tra le due del territorio regionale che insistono entrambe nell’area metropolitana di Ancona, l’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e l’Inrca. Dopo la chirurgia e la neurochirurgia c’è l’ok tra le due direzioni generali, con l’avallo dell’assessorato regionale alla sanità, all’accordo biennale tra Torrette e Montagnola. L’accordo è stato firmato nei giorni scorsi dopo mesi di trattative. Saranno gli ortopedici della clinica di Torrette, l’unità operativa universitaria, guidata dal professor Antonio Gigante, a effettuare una serie di interventi presso i due plessi che compongono l’Inrca, il plesso principale di Ancona e l’ospedale di Osimo, in attesa che – si spera entro il 2026 – le due strutture vengano unificate all’interno del nuovo centro ospedaliero ad Ancona Sud.

Trovato l’accordo anche sui compensi per i professionisti di Torrette ‘in trasferta’, sulla base di una cifra lorda che si aggira tra gli 85 e i 90 euro l’ora. Il personale medico di Torrette svolgerà servizio aggiuntivo per prestazioni ortopediche al di fuori del normale orario di lavoro dei medici coinvolti nel progetto. Tutto il resto, le sale operatorie, le strutture, le apparecchiature e il personale dedicato sarà garantito dall’Inrca. L’istituto di ricerca e cura degli anziani ha a disposizione gli spazi, mentre a Torrette il taglio dei posti letto consente al personale medico di essere utilizzato altrove. Così facendo sarà possibile effettuare un numero sempre maggiore di interventi di routine con lo scopo appunto di abbattere i tempi di attesa per quanto concerne l’attività in elezione, ossia le operazioni programmate. Da circa un anno è operativo l’accordo tra la clinica chirurgica di Torrette e l’Inrca.