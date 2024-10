Gli ruba l’identità e prende finanziamento

Noleggia un’auto in rete ma i suoi dati vengono prelevati per ottenere un finanziamento da 12mila euro. Vittima un 50enne fabrianese che scoperta la truffa si è rivolto ai carabinieri di Cerreto d’Esi i quali sono arrivati al malfattore: un 40enne piemontese con precedenti analoghi. Denunciato dai carabinieri, ora dovrà rispondere di sostituzione di persona. Tutto è nato quando il 50enne fabrianese ha ricevuto a casa una lettera di un istituto di credito che lo invitava ad estinguere un debito -mai contratto dall’uomo- di 13.500 euro. Avviate le indagini i militari hanno accertato che l’indagato era inizialmente riuscito ad appropriarsi dell’identità della vittima, ottenendo persino la copia del documento e del codice fiscale dello stesso. Un furto d’identità avvenuto quando il fabrianese aveva inserito su un sito web i propri dati per noleggiare un’auto. Così il piemontese, sfruttando le false generalità sottratte, aveva ottenuto un finanziamento per 12mila euro, poi lievitati a 13.500 per via degli interessi. Seguendo il flusso del denaro erogato dall’istituto di credito su un conto corrente riconducibile all’indagato, i militari sono riusciti ad identificarlo. La vittima, accertata la sua totale estraneità, non dovrà più corrispondere alcuna somma.