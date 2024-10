Gli rubano la bici e la riconosce al bar: denunciato un 30enne

Gli rubano la bici e la riconosce al bar, chiama i carabinieri che indentificano e denunciano un 30enne fabrianese. Vittima un 50nne residente nella città della carta il quale aveva comprato una bicicletta elettrica. Avendo buona manualità e competenze per farlo, aveva deciso di personalizzarla e adattarla alle proprie esigenze. Ma poco dopo aveva subito il furto della due ruote. Aveva ormai perso ogni speranza quando, nei giorni scorsi, dopo circa un mese dal furto, il 50enne stava gustando un caffè al bar quando l’ha riconosciuta. Era proprio la sua bici elettrica modificata. In sella c’era un ragazzo. Il proprietario l’ha riconosciuta in particolare dallo spostamento del parafango in direzione destra invece che a sinistra. Ha provato a fermare il giovane in sella e nel frattempo ha allertato il numero unico 112. I militari, giunti sul posto sono riusciti a fermarlo e identificarlo. Il 30enne ha dichiarato di averla acquistata su internet a seguito di un annuncio e di essere andato a ritirarla a Senigallia. Ma non ha fornito prove per la sua versione de fatti. Dovrà quindi rispondere di ricettazione.