Gli scatti di bimbi del mondo nelle scuole

Sessanta scatti di bambini dai quattro angoli del mondo, sorridenti spesso anche nonostante le difficili condizioni in cui vivono, saranno appesi nei plessi scolastici della città. "Entro settembre" se ne aggiungeranno altri 60, per lo più ritratti di bambini (in grande formato: 76 x 102 centimetri), grazie alla donazione della Fondazione Besharat con cui ha preso i contatti il circolo jesino Massimo Ferretti, presieduto da Alessandro Gianfelici. Jesi entra così nel progetto "Art in SchoolS". Ieri la cerimonia in Comune (dove gli scatti resteranno esposti fino al 20 giugno) con l’autore degli scatti Saro Di Bartolo, fotografo che insieme a Steve McCurry ha lavorato alla fase uno di "Art in Schools", i bambini delle scuole primarie coinvolte e i dirigenti scolastici Sabrina Valentini e Massimo Fabrizi. Oltre agli scatti di Di Bartolo ci sono quelli del neozelandese Simon Lister (brand photographer ufficiale Unicef), Hartmut Schwarzbach (collabora con Der Spiegel e Bild), David Lazar, presente su National Geographic e Lonely Planet. "Fate questo gioco- ha detto, accanto all’assessora Emanuela Marguccio il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ai bambini radunati in sala consiliare -: immaginate quali storie possano esserci dietro ognuno di questi volti".