Gli scatti di Federica Romagnoli in mostra all’Hemingway cafè

Apre all’Hemingway cafè di Jesi la mostra della fotografa jesina Federica Romagnoli visitabile a ingresso libero fino al vernissage del 10 febbraio quando approderà qui l’artista e critico Gabriele Bevilacqua. Alcuni scatti di Federica Romagnoli sono stampati su forex altri sono delle polaroid originali.

La peculiarità delle foto di Federica Romagnoli, di mestiere infermiera e fotografa da oltre vent’anni per passione, è l’autoscatto, una personale visione introspettiva di se stessi in cui si contrappongono il dramma e sofferenza ma anche gioco e sensualità, nonchè alcune citazioni letterarie e pittoriche.

"Trovo veramente interessanti le parrucche, i suoi travestimenti, gli atteggiamenti fisici e mimici – spiega Davide Zannotti titolare dell’Hemingway cafè e organizzatore di eventi culturali in città –. In questo modo di fotografare la recitazione si fonde con l’immagine creando in ogni scatto dei mini set cinematografici ambientati in molteplici luoghi scelti non a caso".

Per tre settimane si potranno ammirare gli scatti di Federica Romagnoli che gioca con il suo corpo, si ispira alle foto dark, alle soubrettes anni ’30 e... all’estasi di Santa Teresa.

sa. fe.