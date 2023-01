Gli scatti di sei artisti in mostra alla Galleria Papini

Nuova mostra alla Galleria Papini, in via Bernabei ad Ancona. Ancora una volta la protagonista è la fotografia. Sotto il titolo ‘Da vicino da lontano’ sono raccolti gli scatti di sei artisti (Matteo Beducci, Silvia Breschi, Rosella Centanni, Gabriele Paolucci, Edoardo Pisani e Tiziana Torcoletti); potranno essere ammirati da sabato (ore 18), al 19 febbraio. "La fotografia – dice la presidente Anna Maria Alessandrini – può essere definita la nuova arte; è nata nel 1839 e negli anni ha avuto importanti sviluppi. Oggi è considerata un’espressione artistica tra le più significative e la Galleria è attenta nel proporla ogni anno, dandole il giusto spazio. Siamo lieti di presentare la mostra dei nostri soci fotografi, che ne sviluppano il tema, ognuno presentando un progetto composto da più foto. L’argomento è ampio e dà la possibilità di esprimersi nei modi più congeniali alla propria poetica". Il curatore Michele Servadio scrive che la mostra "oltre a contenere un insieme di scatti capaci di travalicare distanze fisiche ed emotive, può costituire il punto di partenza per una riflessione, quasi un monito per la società contemporanea, in cui gli individui vengono continuamente sommersi da immagini a getto continuo e dove sempre più spesso la fotografia viene ridotta a misura di smartphone".