Gli scenari che si aprono adesso. Nuovo bando con un solo aereo?

E adesso? E’ evidente che l’obiettivo principale è quello di garantire la continuità territoriale a partire dalla fatidica data del 16 marzo, giorno in cui la Aeroitalia di Gaetano Intrieri (nella foto) lascerà l’aeroporto delle Marche. E per questo ieri ci sono stati contatti frenetici tra la Regione da un parte (che è in qualche modo la stazione appaltante col ministero) ed Enac (che è il braccio operativo). L’intenzione sembrerebbe quella di procedere con un nuovo bando di emergenza ma rimodulato e che possa quindi intercettare l’interesse di altre compagnie aeree. Ma quale potrebbe essere la proposta? Si parte dal presupposto di far usare un solo velivolo che comunque abbia base ad Ancona. Da qui ogni giorno partirebbe con un primo collegamento al mattino per Milano (ore 7 circa). Al ritorno, verso le 10, ecco la partenza per Roma con relativo rientro intorno alle ore 13. Poi nuovo volo per Milano tra le 16 e le 17 con ritorno e poi ultima tratta per e da Roma. Il giro così sarebbe chiuso senza accavallamenti (partenza alla stessa ora per Roma e Milano) che costringerebbero qualsiasi vettore a posizionare sul Sanzio due aerei. Non solo, in questo modo ci sarebbe un "buco" nel primo pomeriggio durante il quale si potrebbe inserire un altro collegamento di corto raggio (Spalato) per non far stare fermo il velivolo (e guadagnare). Questa è solo una delle ipotesi allo studio per quello che dovrebbe essere il nuovo bando.

Ma perchè ripartire da zero? In realtà il bando originario, quello per capirsi che si era aggiudicato Aeroitalia, possiamo definirlo "chiuso" con la lettera di disdetta della compagnia e il nuovo bando di emergenza. Ora, con Sky Alps che ha fatto una proposta non consona o si convince il vettore a garantire le richieste della Regione o nessun altro, senza aver partecipato al bando, può entrare nel servizio. Ecco che quindi arriva il secondo bando emergenziale aperto a tutti e al quale potrebbe anche partecipare Aeroitalia se le condizioni sono quelle di avere un solo aereo a disposizione. Come dire, esce dalla porta e rientra dalla finestra. Ma come Aeroitalia anche altri vettori, con rotte da garantire non in contemporanea potrebbero ripensarci. Tutto questo senza dimenticare che sul piatto ci sono mezzo milione di euro al mese per i voli in questione.

a. q.