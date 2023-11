Gli scippano il borsello e tentano di investirlo

Fabrianese scippato del borsello mentre attende il treno in stazione, prova a rincorrere il ladro parandoglisi davanti ma rischia di essere investito.

È caccia al rapinatore e al suo complice i quali potrebbero avere le ore contate. Sull’episodio avvenuto domenica notte indagano i poliziotti della Polfer e del commissariano fabrianese. La vittima era seduta nella sala d’attesa della stazione ferroviaria, di notte e stava attendendo il suo treno quando è stato scippato del borsello che conteneva i suoi effetti personali e il portafogli con banconote, carte di pagamento e documenti. Non il telefonino che l’uomo teneva in mano. Una frazione di secondo in cui la vittima ha tentato di riprendersi il borsello che conteneva portafogli ed effetti personali.

Incredulo e arrabbiato il fabrianese ha inseguito velocemente il ladro all’esterno della stazione ferroviaria. Quest’ultimo, però, è stato più veloce: è salito a bordo di un’automobile con un complice che lo attendeva con il motore già acceso. Non demordendo il fabrianese ha provato a mettersi davanti al mezzo per impedirgli così di partire. Ma il conducente del veicolo ha accelerato costringendo il derubato a gettarsi di lato per non essere investito.

Quindi, a tutta velocità, l’automobile si è diretta in direzione del quartiere Borgo di Fabriano. Il derubato, è subito rientrato in stazione dirigendosi ansimante e impaurito verso gli uffici della polizia ferroviaria. Sono prontamente partite le indagini della Polfer. La richiesta di ricerca dell’automobile è stata estesa agli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Fabriano. Nel frattempo gli operatori di polizia hanno ritrovato nelle vicinanze della stazione ferroviaria, il borsello strappato alla vittima. Dentro però non vi erano più né soldi né documenti.

La polizia ferroviaria di Fabriano, coadiuvata dal loale commissariato, si è attivata immediatamente nella acquisizione degli indizi utili alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del suo autore. Oltre alla acquisizione delle immagini di sorveglianza interna ed esterna alla stazione alle zone limitrofe i poliziotti hanno sentito anche alcuni testimoni. Le indagini in queste ore procedono capillari: il malvivente e il suo complice potrebbero avere le ore contate. L’attento vaglio investigativo viene condotto dai poliziotti "con urgenza vista la pericolosità del reato pluriaggravato commesso in luogo e circostanze in cui il cittadino ha il diritto ad ogni forma di incolumità e sicurezza per la propria persona".