Gli scolmatori non autorizzati già dal 2015

di Marina Verdenelli

Non ci sono solo i 12 scolmatori dell’inchiesta "Depuration Day", in attesa di rinnovo della autorizzazione da parte della Provincia. Su 790 che si trovano in tutto il territorio provinciale, tra la linea di costa e l’entroterra, quelle scadute dal 2016 riguardano almeno 600 scolmatori, quasi la totalità. Gli uffici dell’ente sono stati invasi da istanze di rinnovo e molte sono ancora in istruttoria, come i 12 di Viva Servizi che i carabinieri del Noe e la Capitaneria di porto di Falconara hanno sequestrato la settimana scorsa perché ritenuti non a norma secondo il regolamento regionale. Un regolamento che fa riferimento al Pta, Piano di tutela delle acque, approvato nel 2010, uno strumento di pianificazione con lo scopo di prevedere gli interventi sul territorio. Il fine del piano è di conseguire gli obbiettivi di qualità dei corpi idrici e la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica. Per gli scolmatori lo sfogo in acqua deve essere garantito oltre le scogliere frangiflutti.

I 12 oggetto dell’inchiesta, coordinata dalla Procura con il pm Andrea Laurino, che hanno portato ad indagare la società Viva Servizi Spa, il suo direttore generale Moreno Clementi e altre tre persone fisiche tra funzionari e tecnici delle aree operative per inquinamento ambientale e scarico di reflui non autorizzati, avrebbero avuto l’autorizzazione scaduta almeno dal 2015. Molti degli scolmatori ricadevano nella durata dei rinnovi per le autorizzazioni ogni quattro anni. Questo fino al 2013. Da lì in avanti i rinnovi hanno durata di 15 anni. Le istanze vengono analizzate dagli uffici in collaborazione con l’Arpam. L’ente precisa che anche ad autorizzazione scaduta o in attesa di rinnovo gli scolmatori continuano ad operare perché servono per garantire il corretto funzionamento dei depuratori. Intanto dal consorzio Falcomar, che riunisce i balneari della spiaggia di Falconara, spiegano di non aver mai avuto segnalazioni di sversamenti in mare in assenza di piogge. "Non entrando nel merito dell’inchiesta – dice Alessandro Filippetti, presidente del consorzio - ho fiducia nell’operato dell’azienda e spero che tutto si chiarisca il prima possibile per non interferire nell’unico progetto di risoluzione del problema dei sversamenti a mare, affidato dall’amministrazione a Viva Servizi Spa, interessata dagli avvisi di garanzia in questo procedimento". Falcomar non intende costituirsi come parte lesa. "Prima di ogni cosa viene la salute dei cittadini e degli operatori – osserva Filippetti - ma il danno in termini economici per le attività balneari è incalcolabile, sia per gli sversamenti legali, sia per quelli imprevisti citati dall’indagine in corso".