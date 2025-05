Gli sconfitti guardano avanti: "Nuovo movimento politico da far crescere dopo il voto"

La sfida elettorale si è conclusa ed ora è il momento dell’analisi del voto, dei motivi della sconfitta. La candidata di FdI Michela Staffolani dice a freddo: "Ringrazio tutti i ragazzi che mi hanno accompagnato in questa bellissima avventura, le oltre duemila persone che ci hanno voluto sostenere, tutte quelle che, a vario titolo, ci hanno aiutato. Ringrazio, ovviamente, i vertici di FdI che mi hanno dato l’opportunità di fare questa meravigliosa esperienza, accompagnandomi in ogni passo. La mia candidatura aveva lo scopo di iniziare un nuovo percorso, seppure nelle difficoltà del momento. Abbiamo sempre lavorato per costruire qualcosa e questo continueremo a fare nei prossimi 5 anni. La nostra sarà un’opposizione seria e presente; porteremo avanti con dedizione il compito che ci è stato affidato dagli elettori. Faccio i miei complimenti a Michela Glorio, con la speranza che ad Osimo possa tornare un clima politico di serenità e collaborazione, per il bene della città". Si è fermata al 12,42 per cento, 2.033 voti.

Francesco Pirani l’ha superata raggiungendo il 30,21, cioè 4.947 voti. In minoranza Pirani avrà 6 seggi, uno per se stesso, 4 per la sua lista Pirani sindaco e 1 per Osimo al Centro (resta fuori la lista di Achille Ginnetti) mentre la coalizione di centrodestra avrà tre seggi, quello di Staffolani e altri 2 a Fdi (Rinasci Osimo e Viva Osimo non presenti). "Se avessi seguito spinte utilitaristiche sarei ancora lì a fare il sindaco. Non rinnego le dimissioni – dice il civico Pirani -. L’oltre 30 per cento dei consensi raccolti in questa tornata elettorale diventa ora la base per far crescere un nuovo movimento politico. Ci sono tanti giovani e vorremmo che proprio loro portassero avanti le nostre idee. Questa coalizione continuerà nella sua linea politica".

C’è un dato che sembra in controtendenza con il risultato stesso delle elezioni, il boom della lista Pirani sindaco: se la città non gli ha rinnovato la fiducia, c’è chi invece l’ha apprezzato nel suo breve mandato e ha scelto la sua lista personale, la più votata di tutte le 14 (19,08 per cento, un anno fa era al 7,7), facendo meglio anche del Pd, primo partito tradizionale a Osimo con il 18,42 (migliorando il 14,7 del 2024). Giulia Dionisi di Rinasci Osimo per Staffolani commenta: "Congratulazioni al nuovo sindaco Glorio, ci auspichiamo che il suo governo sia davvero molto diverso dai 10 anni che ci hanno preceduti".