Gli spazi "privilegiati": "Ci hanno tolto posti per darli in esclusiva a quelli di via Curtatone"

Un cantiere, che va avanti a singhiozzo, che ha portato sessanta posti auto in meno ai residenti del centro perché i parcheggi su mezza via sono dedicati a pochi privilegiati, quelli che abitano in via Curtatone. Il problema è stato sollevato in una recente assemblea di quartiere fatta a Capodimonte, dove ha partecipato anche il vice sindaco Giovanni Zinni. "Sono stati chiesti posti riservati anche per altre vie della città – spiega Alessandra De Stefani, abitante di via Torrioni, il tratto che si trova sopra la galleria San Martino, la stradina senza sbocco che termina sulla scale di via Oberdan – perché quando autorizzi parcheggi per una via specifica crei un precedente. Questi parcheggi li chiedi adesso però non arriveranno perché non è possibile per l’amministrazione comunale fare tutte queste differenze. Perché su via Curtatone invece sì? Lì ci sono stati tolti 60 stalli, sono riservati solo a chi ci abita, c’è tanto di cartello. Capita anche che non siano tutti pieni. Quelle abitazioni infatti hanno anche cortili interni con i parcheggi e garage. Se ci lasciamo l’auto noi dobbiamo essere svelti a toglierla la mattina prima delle 7 perché altrimenti fioccano le multe. Non credo che il cantiere all’ex Stracca abbia tolto tutti questi parcheggi a chi abita lì vicino".

Il cantiere è quello del condominio in costruzione che abbraccia due vie, via Curtatone e via Montebello. Anche qui ci sono altri parcheggi riservati a chi vi abita. "Entro il 30 aprile dobbiamo rinnovare il pagamento per il parcheggio residente – continua De Stefani – per la zona del centro ma gli spazi a disposizione si sono ridotti al lumicino, non lo trovo giusto. Credo che il Comune non possa fare ragionamenti per vie ma debba fare un ragionamento di quartiere. Gli stalli di via Curtatone devono tornare anche nelle disponibilità degli altri abitanti del centro, come era prima, non possono essere esclusivi. Quando torniamo a casa la sera non si trova un parcheggio. E non lo voglio sotto casa, sia chiaro, però vorrei avere almeno la possibilità di trovare uno spazio, anche lontano ma non si trova. Io arrivo a parcheggiare anche in via Santo Stefano parte alta, dove c’è il parco la Lunetta ma ultimamente si fatica anche lì". La residente ieri ha chiamato in Comune per chiedere di parlare con il vice sindaco. "Ho contattato la sua segreteria – dice De Stefani – vorrei risposte su questo tema che sta diventando un grosso problema. Non possiamo usufruire nemmeno di tariffe calmierate sui parcheggi coperti che ci sono in centro per ovviare alla carenza di posti. E’ assurdo".