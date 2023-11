Gli spazzini volontari: "Via 60 chili di rifiuti"

Oltre cinquanta volontari spazzini rimuovono 60 chili di rifiuti attorno al Mc Donald’s e in altre zone del quartiere San Giuseppe: una domenica di pulizia straordinaria organizzata dall’associazione JesiClean e dal Mc Donald’s. Raccolti 25 sacchi di rifiuti, oltre 60 chili. "Siamo partiti dal Mc Donald’s – spiegano gli organizzatori –, pulendo il parcheggio e dividendoci poi in due gruppi: uno diretto verso campo boario, scuola Federico II e San Giuseppe, l’altro verso il parcheggio Mago Merlino e Granita. C’è stata molta partecipazione: oltre ai dipendenti del McDonald’s e agli associati di JesiClean, anche cittadini e rappresentanti di altre associazioni, ambientaliste e non, e la comunità islamica". A tutti i partecipanti è stato regalato un kit contenente borraccia, guanti, pinza per raccogliere i rifiuti, cappellino, pettorina e sacchetto. Al centro dell’attenzione i problemi della zona, compreso l’abbandono selvaggio di rifiuti. "Il punto vendita di Jesi e l’associazione si interfacceranno col Comune per cercare le soluzioni".